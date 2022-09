Exemplu de modestie! Carlos Alcaraz pleacă de la petrecere și va sosi de urgență în Spania pentru a-și ajuta țara în Cupa Davis

Carlos Alcaraz (19 ani, 1 ATP) nu este doar cel mai tânăr număr 1 ATP din istorie, ci și una dintre cele mai atractive figuri ale tenisului din Era Open. Tânărul tenismen iberic nu s-a dat la o parte din a savura primul succes în turneele de mare șlem alături de fani, rămânând până la o oră pe Stadionul Arthur Ashe, după încheierea finalei, pentru a acorda autografe și a se poza alături de fani.

Alcaraz a mai făcut aceste gesturi și în drumul său spre finala US Open 2022, câștigată 6-4, 2-6, 7-6, 6-3, în 3 ore și 20 de minute de luptă cu Ruud, devenit între timp al doilea tenismen al lumii.

De parcă cele 24 de ore de tenis jucat la New York nu au fost suficiente pentru Carlos Alcaraz, campionul US Open a acceptat să joace pentru Spania la turneul final al Cupei Davis, care începe în data de 13 septembrie.

Pentru a participa la faza grupelor Cupei Davis, Carlos Alcaraz va lua un avion privat, pus la dispoziție de Federația Spaniolă de Tenis și va ateriza marți, 13 septembrie la Valencia, locația unde Spania le va găzdui pe reprezentativele Serbiei, Canadei și Coreea de Sud, în grupa B, informează Marca.

Think @carlosalcaraz is popular with the fans?

It’s been an hour since the match finished. pic.twitter.com/BSxXPtwRhv