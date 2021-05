84.000 de euro in 66 de minute! Ana Bogdan a castigat primul meci de la Roland Garros 2021: si-a distrus adversara si va juca cu Patricia Tig sau Naomi Osaka in turul 2 

Ana Bogdan este prima jucatoare care a obtinut o victorie in editia 2021 a turneului de la Roland Garros.

Ana Bogdan este prima jucatoare din Romania care s-a calificat in turul secund la Roland Garros. Ocupanta locului 102 mondial a invins-o pe Elisabetta Cocciaretto, debutanta la Roland Garros, scor 6-1, 6-3. Durata partidei a insumat 66 de minute de joc.

Jucatoarea nascuta la Sinaia a fost autoarea primului set si meci castigat la aceasta editie a Grand Slam-ului parizian; a trimis 8 lovituri direct castigatoare in cele 25 de minute de joc ale mansei intai, comitand doar 7 erori nefortate, in raport cu cele 11 facute de adversara sa. 28-15 a fost scorul total al punctelor primului set, in care Ana Bogdan a castigat nu mai putin de 79% (11/14) din punctele jucate cu primul serviciu, care a intrat in proportie de 67% in teren. De partea opusa, Cocciaretto a castigat doar 35% (6/17), Ana Bogdan demonstrand o mare precizie la retur in setul initial.

First winner of Roland Garros 2021 is Ana Bogdan ???? pic.twitter.com/k4lnC7H0N8 — LorenaPopa ????️‍♀️???? (@popalorena) May 30, 2021

In setul doi, Bogdan a castigat 79% din punctele jucate cu prima serva, la fel ca jucatoarea din Peninsula, dar a facut diferenta prin experienta superioara, facand break-ul de care avea mare nevoie la 4-3. Scorul total al punctelor castigate a fost 33-29 pentru Ana Bogdan in aceasta mansa, vizibil mai echilbrata decat prima.

Elisabetta Cocciaretto a solicitat in doua randuri interventia medicului pentru dureri acuzate in zona genunchiului stang. In timpul setului secund, sportiva din Italia si-a iesit din minti si a inceput sa strige: "Trezeste-te! Trezeste-te!"

A fost insa prea tarziu pentru italianca. Cocciaretto a cedat un game crucial pe propria serva, la scorul de 6-1, 4-3, favorabil Anei Bogdan. Pentru aceasta victorie, Ana Bogdan va primi un cec in valoare de 84,000 de euro. Adversara sa din turul 2 va fi castigatoarea meciului dintre Patricia Tig si Naomi Osaka. Meciul se va disputa intr-una dintre zilele de marti sau miercuri (1/2 iunie).