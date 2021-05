"Asta e doar rahat, pe sleau!" Reactiile celor mai importanti jurnalisti de tenis dupa ce Naomi Osaka a anuntat ca nu va colabora cu presa la Roland Garros

Decizia japonezei Naomi Osaka de a nu colabora cu presa la Roland Garros a fost intampinata de o sumedenie de reactii diverse.

Decizia numarului 2 WTA, Naomi Osaka de a nu se prezenta niciodata in fata jurnalistilor in timpul editiei 2021 a turneului de la Roland Garros a aprins spiritele pe retelele sociale.

Postarea japonezei a strans aproximativ 80,000 de aprecieri in mai putin de 10 ore trecute de la momentul publicarii, iar 13,000 de persoane au simtit nevoia sa distribuie mai departe mesajul transmis de sportiva nipona.

1500 de oameni i-au lasat japonezei comentarii, fie de sustinere, ori de impotrivire. Jurnalist freelancer, contributor la The Guardian, ESPN si New York Times, Simon Cambers a reactionat pe marginea subiectului, spunand: "In primul rand, e un mare pacat, pentru ca Osaka a fost mereu interesanta si deschisa in conferintele de presa. Evident, e dificil sa vorbesti dupa o infrangere, nu incape indoiala. Dar aceasta e o problema pentru tenis cand una dintre cele mai comerciale vedete nu vor vorbi," a precizat Cambers.

Well alright then. Honestly the fines for skipping press are so small for top players compared to their incomes that I’m surprised more top players don’t do it regularly. https://t.co/2b05IDV7mw — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 26, 2021

Jurnalista L'Equipe, Sophie Dorgan a replicat pe masura autoritatii asumate de Naomi Osaka in tonul postarii initiale, comentandu-i: "Cum ramane cu sustinerea 'sanatatii mintale' a jurnalistilor japonezi care fac mari eforturi financiare pentru a veni la Roland Garros, iar Naomi Osaka - care a castigat 55 de milioane de dolari in 2020 - ii va impiedica sa-si faca meseria," a punctat Dorgan.

"In regula. Sincer, amenzile pentru a sari conferintele de presa sunt atat de mici pentru jucatorii de top, in comparatie cu veniturile lor, incat sunt surprins ca mai multi jucatori nu fac asta in mod regulat," a raspuns Ben Rothenberg, jurnalist The New York Times.

Un ziarist sarb, angajat al Sport Klub, Sasa Ozmo a avut o reactie mai dura la adresa sportivei asiatice, spunand: "Asta e doar rahat de taur, ca sa o spun pe sleau, in opinia mea", au fost cuvintele grele aruncate de Ozmo.

This is just horseshit, to put in plainly, in my opinion. — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) May 27, 2021