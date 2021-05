Sefii tenisului s-au aliat impotriva numarului 2 WTA, Naomi Osaka si o avertizeaza cu descalificarea din turneu, suspendari si amenzi grase: motivul conflictului

Naomi Osaka risca descalificarea din turneul de la Roland Garros, informeaza oficialii turneului parizian.

Naomi Osaka a anuntat in urma cu cinci zile ca a decis sa nu participe la nicio conferinta de presa in timpul turneului de la Roland Garros, din cauza lipsei de preocupare afisate de reprezentantii presei cu privire la sanatatea mintala a jucatorilor.

Dupa victoria scor 6-4, 7-6 obtinuta in fata Patriciei Tig in primul tur al Openului Francez, jucatoarea japoneza s-a tinut de cuvant si a sarit peste conferinta de presa prevazuta in mod obligatoriu de regulament pentru fiecare jucator, la capatul oricarui tur jucat. Pentru absenta sa de la interactiunea cu mass-media, Osaka a fost amendata cu $15,000 de catre supervizorul turneului.

More detail from the Grand Slam board announcement about Osaka's fine & the possibility of future sanctions pic.twitter.com/Kchb2eBYDv — Christopher Clarey (@christophclarey) May 30, 2021

"Naomi Osaka a anuntat miercurea trecuta pe retelele sociale ca nu va participa la conferintele de presa obligatorii din timpul turneului de la Roland Garros, editia 2021. In urma acestui anunt, echipa Roland Garros i-a cerut sa isi reconsidere pozitia si a incercat fara succes sa vorbeasca cu ea pentru a verifica starea sa de bine, a intelege problema sa in detaliu si ce anume ar putea fi facut pentru a rezolva problema.

Dupa lipsa de implicare aratata de Naomi Osaka, Openul Australian, Roland Garros, Wimbledon si US Open i-au scris la comun pentru a se asigura de bunastarea sa si de a-i oferi sprijin, subliniindu-si angajamentul luat fata de bunastarea tuturor sportivilor si sugerand deschiderea unui dialog asupra acestor probleme. In plus, lui Naomi i s-au amintit obligatiile, consecintele care survin dupa neindeplinirea acestora si regulile care se aplica in mod egal tuturor jucatorilor.

Astazi, Naomi Osaka a ales sa nu isi onoreze obligatiile contractuale fata de mass-media. Supervizorul Roland Garros a amendat-o, in consecinta, cu $15,000, in conformitate cu articolul III H. al Codului de Conduita.

Sanatatea mintala a jucatorilor care concureaza in turneele noastre si in circuit sunt de cea mai inalta importanta pentru oficialii turneelor de mare slem. Individual si colectiv avem la dispozitie resurse semnificative, dedicate bunastarii jucatorilor. Pentru a continua sa ne imbunatatim serviciile insa avem nevoie de implicarea jucatorilor si sa le intelegem perspectivele pentru a gasi cai de progres. In fiecare an cautam sa livram experiente mai bune, atat fanilor, cat si jucatorilor si cautam sa avem un sir lung de reusite in acest sens.

Un element de baza al reguliilor turneelor de mare slem este responsabilitatea jucatorilor de a colabora cu presa, indiferent de rezultatele meciurilor lor, o responsabilitate pe care jucatorii si-o asuma pentru beneficiul sportului, al fanilor si al lor insisi. Aceste interactiuni ii ajuta pe jucatori si presa sa isi impartaseasca punctele de vedere, iar pe jucatori, sa-si spuna povestile. Facilitatile media, care propun o gama larga de canale, atat traditionale, cat si digitale contribuie major la dezvoltarea sportului nostru si a bazelor de fani ale jucatorilor.

Am sfatuit-o pe Naomi Osaka ca, atat timp cat va continua sa-si ignore obligatiile fata de presa in timpul acestui turneu se expune unor viitoare penalitati. Poate fi de asteptat ca incalcari repetate ale regulamentului atrag dupa sine sanctiuni mai grave, inclusiv descalificarea din turneu (conform articolului III T. al Codului de Conduita) si declansarea unei investigatii de ofensa majora care ar putea duce la amenzi substantiale si suspendari viitoare din turneele de Grand Slam (conform cu articolul IV A.3 din Codul de Conduita).

Vrem sa subliniem ca regulile sunt scrise pentru a ne asigura ca toti jucatorii sunt tratati in mod egal, indiferent de statut, credinte sau performante. Ca reprezentanti ai sportului, nu e nimic mai important decat sa ne asiguram ca niciun jucator nu are vreun avantaj nedrept in fata unui alt jucator, caz care, din pacate, se aplica atunci cand un jucator refuza sa isi dedice timpul pentru a-si onora obligatiile media in vreme ce toti ceilalti o fac.

In final, toate turneele de mare slem raman angajate sa revizuiasca continuu si sa discute impreuna cu circuitul si cu jucatorii despre oportunitatile de a imbunatati experienta fiecarui jucator, inclusiv in ceea ce priveste interactiunile cu media. Consideram ca acest lucru e posibil doar prin discutii respectuoase si constructive.

Semnat:

Jayne Hrdlicka, presedintele Federatiei Australiene de Tenis

Gilles Moretton, presedintele Federatiei Franceze de Tenis

Ian Hewitt, presedintele All England Lawn Tennis and Croquet Club

Mike McNulty, presedintele Asociatiei Americane de Tenis," se arata in comunicatul oficial publicat pe site-ul oficial al turneului de la Roland Garros.