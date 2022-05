Cunoscut pentru înălțimea sa impunătoare, care măsoară 1,98 metri, Victor Hănescu (40 de ani, fost număr 26 ATP) a mărturisit, în exclusivitate pentru Sport.ro, că a fost refuzat la baschet, la vârsta de 6 ani.

Nu înălțimea a fost însă problema, ci vârsta prea mică pentru grupa din care ar fi vrut să facă parte, astfel că mama sa a ajuns să îl întrebe, întâmplător, dacă nu vrea să încerce tenisul.

De acolo, a urmat o carieră fructuoasă pentru al doilea cel mai bun tenismen român al noului secol, care se mândrește cu un sfert de finală jucat la Roland Garros, în 2005, împotriva lui Roger Federer.

Victor Hănescu, refuzat la baschet: „Ca să nu ajung acasă fără să fi participat la vreun sport, mama m-a întrebat dacă nu aș vrea să încerc la tenis.”

„Sportul a început destul de devreme pentru mine, undeva la vârsta de 6 ani și jumătate. Părinții m-au îndrumat către sport. Știind că o să fiu destul de înalt, mi-au spus că e clar că trebuie să mă îndrept către sport.

Am pornit cu ideea de a face sport de plăcere, pentru sănătate, pentru o dezvoltare armonioasă a corpului, dar viața m-a condus către performanță, și nu regret lucrul ăsta.

Părinții m-au dus la baschet. Nu am fost acceptat la 6 ani și jumătate, pentru că eram prea mic de vârstă. Înălțimea era bună, totuși. Iar în drum spre casă, văzând două terenuri de tenis în parc, mama m-a întrebat dacă nu aș vrea să încerc la tenis, să nu ajung acasă fără să fi participat la vreun sport.

Bineînțeles că am acceptat și așa am nimerit la prima sesiune de tenis din viața mea.

Nu știam exact ce o să fie. Prima ședință a fost, practic, un mic test de motricitate. Îmi aduc aminte că profesorul mi-a dat niște exerciții simple cu mingea; a vrut să vadă dacă pot să prind o minge, dacă pot să dau cu piciorul, dacă am abilitățile necesare pentru a face sport. A fost și o mică încălzire, ca să vadă cum alerg, cum mă mișc. Acesta a fost primul contact cu tenisul.

Mai departe, au început primele sesiuni de introducere. Mergeam cu plăcere, era o activitate nouă, dar nu mă gândeam că voi face performanță,” a spus Victor Hănescu, în exclusivitate pentru SPORT.RO.

Tranziția către o carieră în tenis a început abia la vârsta de 15 ani

„La ce vârstă joaca s-a transformat în ceva serios, ți-ai dat seama că ești făcut pentru tenis?”, a fost întrebat Victor Hănescu.

„La mine, tranziția dinspre joacă înspre tenisul cu volum mai serios de muncă a fost destul de târzie, undeva în jurul vârstei de 15 ani. Până atunci, nu făceam antrenamente foarte intens, nu aveam un antrenor care să se ocupe exclusiv de mine.

Mai jucam cu copii, făceam amicale, jucam la turnee, dar nu percepeam tenisul ca o muncă serioasă. La 15 ani, l-am cunoscut pe Firicel Tomai, antrenorul care m-a format și m-a ajutat în cariera mea. Cu el, am început să văd ce înseamnă munca, să intru într-o rutină, disciplină, care mi-au arătat imediat primele rezultate.

Din acel moment, mi-am dat seama că, muncind, aveam șanse foarte mari să fac performanță, dar încă nu știam cât de sus pot să ajung sau ce anume înseamnă performanța, mai exact,” a adăugat Victor Hănescu, într-un interviu exclusiv PRO ARENA.

Momentul de cotitură care l-a împins pe Victor Hănescu înspre tenisul profesionist

„Primul moment special a fost la 10 ani, când am câștigat primul concurs național, Cupa Litoralului. Un concurs unde participau mulți copii, din toată țara. Era un concurs apreciat și se adunau toți acolo. Eu m-am dus ca-ntr-o plimbare, știu că am mers cu clubul, cu trenul, o vedeam ca pe o joacă, iar în final am rămas singurul care a reușit să câștige.

Atunci a început să mi se pară interesant, am primit o energie care m-a împins să mă continui,” a completat tenismenul bucureștean, în exclusivitate pentru PRO ARENA.

