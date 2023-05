George Cosac și-a amintit de perioada în care îl antrena pe Andrei Pavel, menționând una dintre practicile mai puțin cunoscute ale tenismenului constănțean.

Incursiunea în memorie făcută de fostul antrenor al „Cneazului” s-a dus până în vara anului 2001, când Andrei Pavel a abordat în mod curios US Open, după câștigarea Mastersului de la Montreal, în urma unei finale jucate cu Pat Rafter.

George Cosac: „Dacă făcea sfert la US Open, intra în top 10 ATP, obiectiv la care visam și eu, și el.”

„Era unul dintre favoriții de la US Open, venea după acel Masters câștigat în Canada, îl bătuse pe Rafter în finală. Acolo s-a întâmplat ceva…

I-a venit familia, a trebuit să doarmă cu familia în apartament, lucru cu care nu am fost de acord. Marius avea 6 luni, iar Carolina avea 2 anișori. Unul dintre ei avea probleme cu stomacul, nu a putut să doarmă toată noaptea.



Avea cu Rios în turul 2. În mod normal, Andrei era favorit: îl bătea pe Rios, urma Johansson, în fața căruia avea un bilanț pozitiv, și dacă făcea sfert de finală intra în Top 10 – obiectiv pe care nu îl declarasem, dar îl visam atât eu, cât și el. Nu s-a întâmplat treaba asta, știu că am suferit foarte tare, am plecat pe jos atunci.

Am plecat acasă și atunci s-a stricat și colaborarea noastră. I-am zis că gata, închidem, mai bine rămânem prieteni. Am sperat mai mult de la această colaborare, am rămas prieteni.

A fost o perioadă extrem de frumoasă, cu bune, cu rele… Cu situații în care nu avea chef de antrenament, cu situații în care trebuia să îl păcălesc – în loc de mașină să mergem cu bicicleta, situații în care fuma pe furiș. Ca mai toți tinerii, avea problema fumatului. A trebuit să picăm la o înțelegere, cu câte țigări are voie să fumeze”, a declarat George Cosac pentru ProSport.

Andrei Pavel, campionul fără viză de la Roland Garros. Cum a ajuns să câștige la Paris fără drept de intrare în Franța

Ion Țiriac, pilotul echipei României de Cupa Davis: dezvăluirea făcută de Andrei Pavel în emisiunea Poveștile Sport.ro

„Ne-a ajutat de mai multe ori. Odată, țin minte că ne era foarte greu să ajungem să jucăm în Cupa Davis, în Slovacia. Țin minte că Florin Segărceanu l-a întrebat pe domnul Țiriac dacă poate să ne ducă.

Ne-a dus cu avionul privat, avea drum spre Viena, dar ne-a lăsat pe noi, după care a plecat mai departe. Nu mi-a fost teamă. Am stat în cockpit. Pilotează de atâția ani, are povești extraordinare,” a precizat Andrei Pavel, în exclusivitate pentru SPORT.RO.

„Am mai mers cu avionul, cu el, la București, când erau meciurile demonstrative cu Yannick Noah, Mansour Bahrami, Henri Leconte, au fost multe seri frumoase.

Îmi amintesc că, într-un an, am fost în mai multe orașe ale țării cu domnul Țiriac, care ne-a pilotat peste tot. Cred că, într-o zi și jumătate, am fost în vreo cinci orașe, cu elicopterul și avionul privat,” a spus Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Andrei Pavel, poveste incredibilă, în cockpit, alături de Ion Țiriac: echipa României a fost în pericol să nu ajungă la Cupa Davis