Andrei Pavel (48 de ani) a debutat în echipa României de Cupa Davis în anul 1991 și s-a retras în 2008, perioadă în care a câștigat 40 din cele 62 de partide jucate pentru țara noastră.

Una dintre confruntările memorabile pentru tenismenul născut în Constanța a fost turul 1 al calificărilor pentru Grupa Mondială, derulat în septembrie 2002. România învingea atunci Slovacia cu 4-1, în deplasare, dar Andrei Pavel, Gabriel Trifu și Victor Hănescu nu și-ar fi putut câștiga meciurile, dacă Ion Țiriac nu i-ar fi ajutat să zboare până în Slovacia, cu avionul său privat.

Andrei Pavel: „Nu mi-a fost teamă să zbor cu Ion Țiriac. Am stat în cockpit.”

„Ne-a ajutat de mai multe ori. Odată, țin minte că ne era foarte greu să ajungem să jucăm în Cupa Davis, în Slovacia. Țin minte că Florin Segărceanu l-a întrebat pe domnul Țiriac dacă poate să ne ducă.

Ne-a dus cu avionul privat, avea drum spre Viena, dar ne-a lăsat pe noi, după care a plecat mai departe. Nu mi-a fost teamă. Am stat în cockpit. Pilotează de atâția ani, are povești extraordinare,” a precizat Andrei Pavel, în exclusivitate pentru SPORT.RO.

Am mai mers cu avionul, cu el, la București, când erau meciurile demonstrative cu Yannick Noah, Mansour Bahrami, Henri Leconte, au fost multe seri frumoase.

Îmi amintesc că, într-un an, am fost în mai multe orașe ale țării cu domnul Țiriac, care ne-a pilotat peste tot. Cred că, într-o zi și jumătate, am fost în vreo cinci orașe, cu elicopterul și avionul privat,” a spus Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Andrei Pavel, fost număr 13 ATP, are în palmares 3 titluri ATP, câștigate în anii 1998, 2000, respectiv 2001 la Tokyo, St. Polten și Montreal. Ca antrenor, a jucat un rol important, alături de Darren Cahill, în transformarea Simonei Halep dintr-o campioană în circuitul WTA în câștigătoare de mare șlem.

