Cu 8 ani mai în vârstă decât Roger Federer, Andrei Pavel (48 de ani) își amintește toate cele opt meciuri directe pe care le-a jucat împotriva elvețianului cu 20 de titluri de mare șlem în palmares.

Pavel l-a învins în primul meci direct pe Federer, derulat pe zgura de la Hamburg, în 2000, 6-4, 6-3, dar a sfârșit învins în următoarele șapte dueluri. Maniera în care „Cneazul” a descris, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, seria înfrângerilor suferite în fața lui Roger Federer a fost savuroasă.

Andrei Pavel: „Roger mi-a stricat un an. Dacă nu îl întâlneam pe 'urâtul ăsta', ar fi fost altfel.”

„L-am bătut prima oară, după care am jucat încă de 7 ori. Ce mi-a lipsit ca să-l mai înving de câteva ori a fost puțină încredere.

Roger mi-a stricat un an (2004). Jucam foarte bine, eram în formă. În prima jumătate de an, am jucat de 4 ori cu el. La două săptămâni distanță l-am întâlnit la Cupa Davis, după care la Rotterdam, după care în sferturi la Dubai, iar după alte două săptămâni, la Indian Wells și Miami. Dacă nu îl întâlneam pe „urâtul ăsta”, anul acela ar fi fost altfel. Dar mă bucur că am avut șansa să joc cu el și la acest nivel,” a spus Andrei Pavel, în exclusivitate pentru SPORT.RO.

Andrei Pavel, despre posibila retragere a lui Roger Federer, la sfârșitul anului 2022

Roger Federer și-a confirmat prezența în turneul ATP 500 de la Basel, programat pentru săptămâna 24-30 octombrie, iar cei mai pesimiști dintre fanii săi au început să bănuiască posibilitatea ca această întrecere să fie ultima din cariera de tenismen profesionist a elvețianului.

Federer a trecut prin trei intervenții chirurgicale la genunchi, dar a lăsat de înțeles pe Instagram că se pregătește intens pentru a reveni cu brio în circuitul ATP. Ediția 2019 a turneului de la Basel a fost ultimul trofeu câștigat în ATP de Roger Federer și al zecelea succes al său în turneul din orașul natal.

„Am văzut că se anerenează. După mine, Roger vrea să se retragă pe terneul de tenis. E greu de spus dacă de la Wimbledon sau la Basel, acasă. Dacă ar fi să-mi dau cu părerea, vrea să se retragă pe terenul de tenis,” a precizat tenismenul român retras din activitate, în dialogul său cu jurnalistul Andru Nenciu, în cea de-a doua ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro, disponibilă pe Voyo.

Rezultatele celor opt meciuri directe dintre românul Andrei Pavel și elvețianul Roger Federer

Hamburg, 2000: 6-4, 6-3 pentru Andrei Pavel

Basel, 2000: 7-6, 6-4 pentru Roger Federer

Rotterdam, 2001: 6-7, 6-4, 6-0 pentru Roger Federer

Miami, 2002: 6-1, 6-1 pentru Roger Federer

Cupa Davis, 2004: 6-3, 6-2, 7-5 pentru Roger Federer

Rotterdam, 2004: 7-6, 7-5 pentru Roger Federer

Dubai, 2004: 6-3, 6-3 pentru Roger Federer

Indian Wells, 2004: 6-1, 6-1 pentru Roger Federer

Andrei Pavel și Roger Federer ar fi trebuit să se întâlnească și în optimile US Open 2004, dar Federer a avansat mai departe fără ca meciul să aibă loc, după retragerea românului din turneu, în urma unor dureri la nivelul spatelui.

Andrei Pavel, fost număr 13 ATP, are în palmares 3 titluri ATP, câștigate în anii 1998, 2000, respectiv 2001 la Tokyo, St. Polten și Montreal. Ca antrenor, a jucat un rol important, alături de Darren Cahill, în transformarea Simonei Halep dintr-o campioană în circuitul WTA în câștigătoare de mare șlem.

Urmărește și prima ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro, în care invitata jurnalistului Andru Nenciu a fost Andreea Răducan, gimnasta română medaliată cu aur și argint la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000.



”Poveștile SPORT.RO”, cu Andru Nenciu | Invitată: Andreea Răducan pe www.sport.ro