"Sunt jucatoare ca Osaka sau Swiatek care au un plus de pregatire fizica fata de Simona Halep!" | Victor Hanescu o avertizeaza din nou pe Simona Halep: de ce risca sa se accidenteze 

Victor Hanescu si-a clarificat parerea in legatura cu afirmatiile facute despre conditia fizica a Simonei Halep.

Victor Hanescu a tinut sa lamureasca declaratia pe care a facut-o la inceputul acestei saptamani, prin care fostul tenismen roman o avertiza pe Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) ca mai are de lucrat la pregatirea fizica pentru a face diferenta in fazele superioare ale turneelor de mare slem.

"Cred in continuare ca partea fizica poate fi imbunatatita. Este la un nivel inalt, normal, dar cred ca pentru a face diferenta intre sferturi si trofeu ar trebui sa lucreze mai mult pe partea de 'core', ce inseamna musculatura interioara. Am vazut-o in cateva ipostaze in care, in loc sa se aplece din picioare, se lasa mult din spate, lucru care poate sa duca la mici accidentari, parerea mea.



Partea fizica ar putea fi imbunatatita in lupta ei cu jucatoarele de top. Sunt detalii, cand ne uitam e clar ca e o sportiva pregatita, dar sunt jucatoare ca Osaka sau Swiatek care au un plus de pregatire fizica fata de ea," a afirmat Victor Hanescu in cadrul emisiunii "Asii tenisului."

Cat despre Serena Williams, care a fost laudata pentru viteza sa de deplasare in meciul cu Simona Halep de la Melbourne, Hanescu a declarat: "Este impresionant ce realizeaza Serena la 39 de ani, sa poti sa te lupti cu jucatoarele mai tinere si sa ai energia de a te antrena, de a performa la un nivel atat de inalt arata ca este o adevarata campioana. Este un exemplu pentru toti sportivii si pentru toti cei care urmaresc tenisul," a adaugat fostul numar 26 ATP.