Sfertfinalist la Roland Garros în 2005, Victor Hănescu a dezvăluit pentru Sport.ro, în „Interviul de 10” că a ieșit de pe teritoriul României pentru prima dată în adolescență.

Diferențele remarcate de tânărul Hănescu la jumătatea anilor '90 între România și vestul Europei au fost uriașe, tenismenul bucureștean bucurându-se de piața de desfacere notabilă din Italia prin achiziționarea de noi echipamente.

Victor Hănescu: „Mi-am dat seama că noi eram cu foarte mulți ani în urmă.”

„La 15-16 ani am ieșit pentru prima dată din România. Țin minte că am mers în Italia. Ne-am dus într-un mall, iar eu nu știam ce e aia. Am rămas surprins să văd că există un magazin atât de mare. Era și o mașină expusă, puteai să cumperi orice, era fascinant.

Știu că m-am dus cu un bagaj foarte redus. Aveam trei tricouri, primite cadou de la antrenor și o pereche de pantaloni scurți. Ajuns în Italia, am reușit să îmi achiziționez încă două-trei perechi de echipamente și a fost o experiență, văzând ce este în afară, cum arată niște jucători de top, cu care, ulterior, m-am reîntâlnit în circuitul ATP,” a spus Victor Hănescu, în interviul difuzat de PRO ARENA.

„Mi-am dat seama că noi eram cu foarte mulți ani în urmă și, cumva, am reușit să egalez acea discrepanță dintre mine și ei, să-i înving sau să joc de la egal la egal cu cei mai buni jucător din lume,” a completat Victor Hănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Urmărește integral „Interviul de 10”, cu Victor Hănescu, câștigător de titlu ATP, la Gstaad, în 2008 și fost număr 26 mondial. Tenismenul din București a adunat 21 de convocări la echipa națională de Cupa Davis a României, pentru care a câștigat 16 meciuri.

Andrei Pavel a fost invitatul de marcă al ediției secunde a emisiunii Poveștile Sport.ro, cu Andru Nenciu.

Urmărește răspunsul celui mai bun tenismen român al noului secol, oferit când a fost întrebat cine este cel mai bun tenismen din toate timpurile.