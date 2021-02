Avertisment lansat Simonei Halep de catre Victor Hanescu: "Compenseaza foarte mult din talent, dar i-ar trebui o pregatire mult mai serioasa, sa munceasca mai mult!" 

Victor Hanescu crede ca Simona Halep ar putea munci mai mult la pregatirea fizica.

Fostul tenismen roman, Victor Hanescu crede ca nivelul actual de pregatire fizica aratat de Simona Halep la Australian Open nu este suficient pentru ca numarul 3 WTA sa atinga cele mai inalte performante de care este capabila.

Fost numar 26 ATP in urma cu 12 ani, Hanescu este de parere ca Simona Halep reuseste sa compenseze lipsurile cu talentul pe care il are, dar adauga faptul ca orice ajustare minora ar putea face diferenta in varful circuitului WTA.

"E o jucatoare fantastica, un talent foarte mare! E talentata, incredibil de talentata! Cred ca ar putea sa munceasca mai mult, parerea mea. Din ce am vazut la ultimele meciuri, cred ca pe partea fizica i-ar trebui o pregatire mult mai serioasa! Sunt convins ca lucreaza, dar cred ca ar putea sa faca lucrurile mult mai bine.

Ea compenseaza foarte mult din talent, din usurinta ei de a se deplasa. Dar la nivelul de sus, de top, conteaza orice ajustare," a declarat Victor Hanescu pentru as.ro.

Simona Halep si-a facut pregatirea din presezon la Bucuresti si Adelaide, doar in partea a doua fiind alaturi de ambii sai antrenori, Darren Cahill si Artemon Apostu-Efremov.

In cariera sa de tenismen profesionist, Victor Hanescu a castigat un singur titlu ATP, la Gstaad in 2008. Aflata inca in activitate, Simona Halep are 22 de titluri WTA in palmares, dintre care doua de calibru Grand Slam (Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019).