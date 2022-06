Au luptat, dar au pierdut: cu ce rămân Simona Halep și Sorana Cîrstea după eșecurile dureroase din semifinalele de la Birmingham

Simona Halep - Sorana Cîrstea ar fi putut fi ultimul act al turneului WTA 250 de la Birmingham, însă luptele strânse din faza semifinalelor s-au încheiat cu înfrângere pentru ambele sportive din România.

Halep (20 WTA) a fost învinsă pentru prima dată, în trei meciuri directe, de Haddad Maia (32 WTA), scor 6-3, 2-6, 6-4, dar va urca o poziție în ierarhia WTA, până pe locul 19.

Simona started the match not playing her best, but then thankfully was able to raise her level and win the 2nd set. And in the 3rd it was a real back and forth fight. But sadly in the end Beatriz hit all the right shots. Beatriz Haddad Maia defeated Simona Halep 6-2, 2-6, 6-4. pic.twitter.com/ifVe4jAzPu