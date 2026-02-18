Imperială în ambele manşe, Mikaela Shiffrin a câştigat miercuri proba de slalom la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina.

Mikaela Shiffrin, progres față de Beijing 2022

Sportiva americană evită astfel o nouă participare la Jocurile Olimpice fără să câştige medalii, aşa cum s-a întâmplat la Beijing în 2022.

Ea a obţinut al doilea titlu la slalom (după cel de la Soci în 2014) şi al treilea aur olimpic în total.

Niciodată în schiul alpin cineva nu a avut un interval atât de mare - 12 ani - între două titluri olimpice individuale, notează L'Equipe.

A concurat şi românca Sofia Moldovan

Sofia Moldovan a concurat miercuri în proba de slalom. În prima manşă, ea s-a clasat pe locul 51.

Însă în manşa a doua, Sofia Moldovan s-a numărat printre sportivele care nu au putut încheia cursa.

