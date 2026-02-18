Dani Coman a explodat la finalul meciului Petrolul Ploiești - FC Argeș 1-2 și l-a făcut praf pe Radu Petrescu, arbitrul din meciul de pe ”Ilie Oană”. Președintele piteștenilor a acuzat viciere de rezultat.

CONTEXT: ”Centralul” Radu Petrescu a acordat eronat o lovitură liberă pentru FC Argeș, iar ulterior, chiar după momentul executării fazei fixe, a fluierat întreruperea jocului fără niciun motiv. Mingea a fost trimisă în poartă de oaspeți când partida era oprită, iar VAR-ul nu a putut interveni pentru a valida reușita.

Dani Coman și-a aflat pedeapsa după ce a șters pe jos cu Radu Petrescu! Ce amendă a primit și decizia Comisiei de Disciplină

Pentru maniera în care a răbufnit la finalul duelului de pe ”Ilie Oană”, Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a decis să-i ofere doar un avertisment lui Dani Coman și o amendă de 4.000 de lei.

”ACS Petrolul 52 vs. ACS Campionii FC Argeș – Incidente - În temeiul art. 52.1.b din RD, cu aplicarea art. 12, 14 Bis și 15 din RD, se sancționează președintele clubului ACS Campionii FC Argeș, Dănuț Coman, cu avertisment și penalitate sportivă de 4.000 lei”, se arată în decizia Comisiei.

