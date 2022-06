„Am românii mei, dar voi avea și alți spectatori!” Simona Halep se vede „foarte departe” de câștigarea Wimbledon 2022

€3,613 a câștigat Simona Halep pentru prima victorie obținută în turneul WTA 250 de la Birmingham. Debutând cu succes contra Lesiei Tsurenko, de care a trecut, scor 6-1, 6-4, Simona Halep s-a arătat relaxată și mulțumită de sine, în interviul oferit pe suprafața de joc.

Vorbind despre momentul din setul secund, în care ucrainencei i s-a făcut rău și a cerut o pauză medicală inopinată, Simona Halep a explicat: „Întotdeauna m-am confruntat cu probleme în astfel de situații. Mi-a rupt puțin ritmul, dar sunt mulțumită de modul în care am revenit,” a spus jucătoarea din țara noastră.

First match on grass since Wimbledon 2019 is a win! Great win, hai Simo! ???????? pic.twitter.com/z0zjLj9wYc

Întrebată ce anume ar însemna un turneu câștigat pe iarbă în acest an pentru ea, Simona Halep a replicat: „Au trecut 3 ani de când nu am mai jucat pe iarbă. Întotdeauna e plăcut să câștig un titlu, dar sunt foarte departe. Ar însemna mult să câștig un nou titlu, având în vedere cât m-am zbătut în ultima perioadă,” a adăugat Simona Halep.

Vorbind despre următoarea adversară, britanica Harriet Dart, Simona Halep a spus: „Nu sunt sigură că publicul va fi mai tăcut, pentru că mereu am sprjinul lor mereu. Am românii mei, dar cred că voi avea și alți spectatori.

Nu am jucat niciodată, nu știu la ce să mă aștept, dar abia aștept provocarea,” a completat Simona Halep, vorbind despre Harriet Dart, cu care s-a mai duelat însă o dată, la Australian Open 2020.

Here is Simona Halep's on-court interview after her R1 victory over Lesia Tsurenko.

Correction for Simo, she has faced Harriet Dart and beat her 6-2, 6-4 at the Australian Open in 2020. ???? pic.twitter.com/SoH1WSUKzm