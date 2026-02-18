Philippe Coutinho schimbă din nou echipa

Philippe Coutinho schimbă din nou echipa Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Philippe Coutinho a ajuns la 33 de ani și evoluează în prezent pentru Vasco da Gama.

TAGS:
Philippe CoutinhoVasco da Gama
Din articol

Din vara anului 2024 la Vasco da Gama, echipa la care a făcut primii pași în fotbalul profesionist, Coutinho și-a decis viitorul. E gata să plece la finele contractului său.

Philippe Coutinho s-a decis: pleacă de la Vasco da Gama!

Mijlocașul sud-american este căpitan la echipa sa, iar antrenorul principal Fernando Diniz a încercat să-l convingă să semneze un nou angajament, dar fără succes, scrie GeGlobo. Astfel, Coutinho va fi liber de contract în vară, când înțelegerea va expira, și va putea semna cu orice echipă.

Coutinho a ajuns la Vasco da Gama în 2024, sub formă de împrumut de la Aston Villa. După un singur an în Brazilia, clubul de pe ”Villa Park” a decis să-l cedeze definitiv.

În 2018, Coutinho a fost protagonistul unui transfer impresionant de la Liverpool la Barcelona, pentru 135 de milioane de euro. Pe Camp Nou, brazilianul nu a avut evoluții pe măsura așteptărilor, astfel că a fost rapid îndepărtat de la echipă.

Prima echipă din Europa pentru care a evoluat Coutinho a fost Inter Milano, care l-a transferat în 2008 de la Vasco da Gama. Au urmat Espanyol și Liverpool, la ultima reușind să aibă cele mai bune evoluții din cariera sa.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
ARTICOLE PE SUBIECT
CSM București - Rapid 33-22 (17-11). "Tigroaicele", victorie autoritară într-un meci în care au strălucit portarii. VIDEO cu toate fazele
CSM București - Rapid 33-22 (17-11). "Tigroaicele", victorie autoritară într-un meci în care au strălucit portarii. VIDEO cu toate fazele
ULTIMELE STIRI
Show în Qarabag - Newcastle 1-5, ACUM, în play-off-ul Champions League! Demonstrație de forță
Show în Qarabag - Newcastle 1-5, ACUM, în play-off-ul Champions League! Demonstrație de forță
MM Stoica, reacție categorică după suspendările primite de Bergodi și Cordea: ”Nu vor fi probleme”
MM Stoica, reacție categorică după suspendările primite de Bergodi și Cordea: ”Nu vor fi probleme”
Ianis Zicu e sigur în privința favoritelor la titlu: ”Asta e ordinea”
Ianis Zicu e sigur în privința favoritelor la titlu: ”Asta e ordinea”
Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă
Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă
Mikaela Shiffrin, unică în istoria schiului alpin după o performanță la JO de iarnă
Mikaela Shiffrin, unică în istoria schiului alpin după o performanță la JO de iarnă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce înseamnă ”X”-ul făcut de Letexier în mijlocul scandalului din meciul Benfica – Real Madrid

Ce înseamnă ”X”-ul făcut de Letexier în mijlocul scandalului din meciul Benfica – Real Madrid

Adrian Șut, probleme mari de tot în Emirate: concluzia arabilor despre fostul star al FCSB-ului

Adrian Șut, probleme mari de tot în Emirate: concluzia arabilor despre fostul star al FCSB-ului

Ucraineanul interzis la Jocurile Olimpice a primit 200.000 de dolari, exact suma pentru o medalie de aur!

Ucraineanul interzis la Jocurile Olimpice a primit 200.000 de dolari, exact suma pentru o medalie de aur!

Va face înconjurul lumii! Gestul făcut de Otamendi în fața lui Vinicius

Va face înconjurul lumii! Gestul făcut de Otamendi în fața lui Vinicius

Benfica – Real Madrid 0-1 | Madrilenii s-au impus la limită și cu scandal! Șoc în Galatasaray - Juventus

Benfica – Real Madrid 0-1 | Madrilenii s-au impus la limită și cu scandal! Șoc în Galatasaray - Juventus

As anunță cei doi granzi care vor să îl transfere pe Andrei Rațiu: "Clauza este neschimbată"

As anunță cei doi granzi care vor să îl transfere pe Andrei Rațiu: "Clauza este neschimbată"



Recomandarile redactiei
MM Stoica, reacție categorică după suspendările primite de Bergodi și Cordea: ”Nu vor fi probleme”
MM Stoica, reacție categorică după suspendările primite de Bergodi și Cordea: ”Nu vor fi probleme”
Ianis Zicu e sigur în privința favoritelor la titlu: ”Asta e ordinea”
Ianis Zicu e sigur în privința favoritelor la titlu: ”Asta e ordinea”
Show în Qarabag - Newcastle 1-5, ACUM, în play-off-ul Champions League! Demonstrație de forță
Show în Qarabag - Newcastle 1-5, ACUM, în play-off-ul Champions League! Demonstrație de forță
Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă
Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă
Ravagii! Ce sancțiuni au mai primit Bergodi și Cordea în afară de suspendări. CFR și ”U”, pedepsite și ele
Ravagii! Ce sancțiuni au mai primit Bergodi și Cordea în afară de suspendări. CFR și ”U”, pedepsite și ele
Alte subiecte de interes
Christophe Galtier, fostul antrenor al lui PSG, prezentat astăzi la noua echipă!
Christophe Galtier, fostul antrenor al lui PSG, prezentat astăzi la noua echipă!
Philippe Coutinho a semnat! Starul brazilian, prezentat la noua echipă
Philippe Coutinho a semnat! Starul brazilian, prezentat la noua echipă
La 41 de ani, Pepe a refuzat oferta unui club din cauza violenței din țară
La 41 de ani, Pepe a refuzat oferta unui club din cauza violenței din țară
Coutinho a plecat de la Aston Villa! Cu ce club s-a înțeles fostul star de la Liverpool
Coutinho a plecat de la Aston Villa! Cu ce club s-a înțeles fostul star de la Liverpool
CITESTE SI
Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

stirileprotv Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

stirileprotv Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

stirileprotv Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

stirileprotv Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!