Philippe Coutinho schimbă din nou echipa

Din vara anului 2024 la Vasco da Gama, echipa la care a făcut primii pași în fotbalul profesionist, Coutinho și-a decis viitorul. E gata să plece la finele contractului său.

Philippe Coutinho s-a decis: pleacă de la Vasco da Gama!

Mijlocașul sud-american este căpitan la echipa sa, iar antrenorul principal Fernando Diniz a încercat să-l convingă să semneze un nou angajament, dar fără succes, scrie GeGlobo. Astfel, Coutinho va fi liber de contract în vară, când înțelegerea va expira, și va putea semna cu orice echipă.

Coutinho a ajuns la Vasco da Gama în 2024, sub formă de împrumut de la Aston Villa. După un singur an în Brazilia, clubul de pe ”Villa Park” a decis să-l cedeze definitiv.