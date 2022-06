Sorana, prea bună! Cîrstea, prima româncă în sferturi la Birmingham: „Vârsta e doar un număr. Nu aș da timpul înapoi!”

Prestație ofensivă impresionantă din partea Soranei Cîrstea (32 de ani, 36 WTA), în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Birmingham. Aleksandra Krunic a câștigat doar două game-uri împotriva sportivei din țara noastră, în partida încheiată 6-1, 6-1, după numai 72 de minute trecute de la prima minge servită.

€5,895 și 60 de puncte WTA sunt răsplățile pe care Sorana Cîrstea și le-a asigurat în urma celor două succese legate în întrecerea de la Birmingham.

Sori looked like she was on a mission today as she played amazingly. Sorana Cirstea defeated Aleksandra Krunic 6-1, 6-1. pic.twitter.com/MhlcmmOHNU