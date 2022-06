Gabriela Ruse a câștigat cel mai lung tiebreak al zilei în tenis și o acompaniază pe Simona Halep în optimi la Birmingham

Gabriela Ruse (24 de ani, 55 WTA) s-a calificat în optimile turneului WTA 250 de la Birmingham, după o victorie împotriva chinezoaicei Qiang Wang (30 de ani, 146 WTA), scor 7-6 (6), 7-6 (12).

Sportiva din România a avut nevoie de cinci mingi de meci pentru a tranșa soarta partidei, derulate în 123 de minute. 3 mingi de set a salvat Ruse, în tiebreak-ul pasionant al setului secund, încheiat 14-12 în favoarea româncei.

În optimi, Gabriela Ruse va primi replica jucătoarei mai bune a duelului dintre Shuai Zhang (54 WTA) și Jana Fett (262 WTA).

