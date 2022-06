Cum câștigi fără să servești, un ghid de Simona Halep. Românca, hotărâtă să câștige la Birmingham: „Vreau să închei turneul cu bine!”

Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) s-a calificat în a patra semifinală a stagiunii 2022, după o victorie, scor 6-4, 6-1, împotriva britanicei Katie Boulter (25 de ani, 141 WTA), în faza ultimelor opt jucătoare rămase în joc la Birmingham.

Povestind despre partida începută de Simona Halep teribil, în ce privește primul serviciu - sportiva din România a pus prima servă în teren de doar 12 ori, din 36 de încercări în primul set (33.3%) - Simona Halep s-a arătat ușurată de rezultatul bun, care maschează minusurile din manșa întâi.

„Am simțit că a fost un meci foarte dificil. Nu m-am simțit prea bine, dar am luptat până la capăt. Știam că e o oponentă dificilă pe iarbă, pentru că are o servă uriașă. M-am zbătut, dar sunt mulțumită de prestația mea.

E o jucătoare solidă, și nu știam cum va veni mingea ei, dar am văzut că e agresivă. Nu e ușor să stai, pe iarbă, atât de aproape de linia de fund,” a precizat Simona Halep, descriind bătălia cu Katie Boulter, din sferturi.

„Fiecare meci e important. Mă gândesc doar la această săptămână. Am avut dificultăți înainte de a veni aici. Nu mă gândesc la Wimbledon, e prea departe, vreau doar să dau tot ce am mai bun în acest turneu și să-l închei cu bine.



Vreau, de asemenea, să mă bucur de fiecare moment aici, pentru că am în spate un public grozav,” a completat sportiva din România, calificată în a treia semifinală a sezonului.

Simona Halep și Sorana Cîrstea sunt două dintre cele patru semifinaliste ale turneului WTA 250 de la Birmingham și s-ar putea întâlni în ultimul act, în care le vor învinge sâmbătă pe Giorgi / Haddad Maia, respectiv Zhang.

Here is Simona Halep's on-court interview after her QF victory over Katie Boulter. pic.twitter.com/adlnBa9wz8