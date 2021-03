Noua Maria Sharapova, Katie Boulter a dezvaluit cum a ajuns aproape sa-si incheie prematur cariera, la doar 19 ani: "Ma straduiam sa raman treaza pana la sfarsitul zilei!"

Katie Boulter, jucatoarea de tenis care cocheteaza cu modelling-ul a inceput o relatie amoroasa cu Alex de Minaur (23 ATP).

Katie Boulter si Alexander de Minaur formeaza cel mai nou cuplu in tenis. Numarul 23 ATP in varsta de 22 de ani a inceput o relatie amoroasa cu sportiva sexy din Marea Britanie (318 WTA, 24 de ani). Cei doi au facut relatia publica printr-o imagine postata pe Instagram.

Cunoscuta drept cea mai atractiva jucatoare de tenis din Regatul Unit, Katie Boulter este model pentru producatorul american de echipament sportiv, Nike. Multi o aseamana pe jucatoarea din Marea Britanie cu Maria Sharapova, dar modelul lui Katie ramane Serena Williams.

In urma cu cinci ani, pe cand avea doar 19, Katie Boulter a fost aproape sa isi incheie prematur cariera, din cauza sindromului de oboseala cronica. "Aveam probleme in a ramane treaza pana la sfarsitul unei zile. Nu am jucat tenis deloc in acea perioada. Sunt mandra de mine ca am luptat si am reusit sa revin; acum am nevoie sa fiu grijulie cu corpul meu si cu cat de tare il fortez," a afirmat Katie Boulter pentru Daily Mail.

Daca performantele din tenis nu o recomanda inca pentru lumina reflectoarelor sportului, Katie Boulter are o prezenta apreciata in Marea Britanie, dar si in mediul online: pe Instagram, Boulter are o audienta de 103,000 de urmaritori.