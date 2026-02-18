Amendat de club și criticat dur în spațiul public pentru ieșirea sa, Cristiano Bergodi a aflat și decizia Comisiei de Disciplină. Va sta în tribune timp de o lună, în timp ce Andrei Cordea a primit doar trei etape.

Cristiano Bergodi: ”Decizia Comisiei de Disciplină este corectă”

Italianul a oferit o reacție elegantă după ce a aflat cât va sta ”pe bară”. Spune că decizia luată de Comisia de Disciplină este corectă și că o va respecta.

„Este o decizie corectă a Comisiei de Disciplină, pe care o voi respecta! A fost doar un meci de fotbal și nimic mai mult. A trecut totul! Respect România, mă simt român, am sute de prieteni aici și nu vreau să las o altă impresie.

Le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje și mulțumesc membrilor Comisiei că au înțeles ce s-a întâmplat cu adevărat. Repet: este o decizie corectă și o voi respecta”, a spus Cristiano Bergodi, potrivit GSP.ro.

Astfel, cel mai probabil, Bergodi va reveni pe bancă abia la meciurile din play-off sau play-out. Universitatea Cluj este acum pe locul patru, cu 45 de puncte, și are șanse bune pentru o clasare în primele șase.

U Cluj, fără Bergodi în meciurile decisive

”Studenții” vor ataca fără antrenor pe bancă ultimele trei partide din sezonul regulat, decisive pentru ccederea în play-off. Universitatea se va duela cu FC Botoșani (deplasare), Oțelul (acasă) și FCSB (deplasare).

Bergodi a fost ”instalat” la Universitatea Cluj în luna octombrie, după ce Ioan Ovidiu Sabău a plecat de la echipă. De atunci, a bifat 17 meciuri pe banca ”studenților” (12 victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri).