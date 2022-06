„Credeam că o să am copii, familie, la 30 de ani” Simona Halep, încântată să își înceapă a doua parte a carierei în tenis

Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) s-ar fi așteptat să fie retrasă din tenis până la vârsta de 30 de ani, dar realitatea a ținut să o contrazică drastic pe dubla campioană de Grand Slam din România.

„Chiar am crezut că o s-o termin cu tenisul, până la 30 de ani. Credeam că o să am copii, o familie și o să o rup cu tenisul, dar m-am înșelat.

Nu vreau să mă opresc. Vreau să mai joc câțiva ani, nu am o explicație bună pentru asta, a fost doar mentalitatea că la 30 de ani aș fi bătrână pentru tenis, și trebuie să te oprești,” a spus Simona Halep, într-un interviu CNN.

„Dar 10 ani e un pic prea mult,” a adăugat Simona Halep, referindu-se la longevitatea Serenei Williams, care a jucat tenis până la vârsta de 39 de ani. „Îmi încep acum a doua parte a carierei mele și am oameni grozavi în jurul meu, așa că sunt încrezătoare,” a adăugat fosta campioană a turneului de la Wimbledon.

„Simt că Simona e proaspătă, complet proaspătă, din punct de vedere fizic,” a confirmat Patrick Mouratoglou, noul său antrenor.

