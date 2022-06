Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) și Gabriela Ruse (24 de ani, 55 WTA) deschid drumul României în turneul Rothesay Classic, de calibru 250 de la Birmingham.

După 18 zile de la înfrângerea suferită în turul secund al turneului de la Roland Garros, Simona Halep revine pe terenul de tenis cu doar câteva ore de antrenament efectuate pe iarbă. Adversara sa va fi ucraineanca Lesia Tsurenko (33 de ani, 116 WTA), condusă de Halep cu un confortabil 5-0, în ce privește meciurile directe.

Două dintre succesele Simonei Halep împotriva Lesiei Tsurenko au venit pe iarbă, dar cele două jucătoare nu s-au mai întâlnit de aproximativ patru ani (ultima oară, la Cincinnati, în 2018).

Pe terenul secund, Gabriela Ruse va primi replica chinezoaicei Qiang Wang (30 de ani, 146 WTA), într-o primă confruntare directă între cele două jucătoare.

Schedule for Monday:

????????Simona Halep vs ????????Lesia Tsurenko - Around 2pm BST Event time, 16:00 EEST Rou, 9am EDT US.

????????Gabriela Ruse vs ????????Qiang Wang - Not Before 4pm BST Event time, 18:00 EEST, 11am EDT US. pic.twitter.com/MXFKbsbSr9