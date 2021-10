$50,000 câștigate în 55 de minute! Sorana Cîrstea defilează la Indian Wells. Va juca în turul 3 contra Svitolinei 

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 al competiției WTA 1000 de la Indian Wells, după un succes în minim de seturi înregistrat în defavoarea japonezei Misaki Doi (30 de ani, 109 WTA), scor 6-2, 6-3.

Număr 40 mondial, Sorana Cîrstea (31 de ani) va încasa $51,895 pentru accederea în a treia rundă competițională, unde va primi replica ocupantei numărului 7 WTA, Elina Svitolina. Sportiva din Ucraina a eliminat-o din turneu pe cehoaica Tereza Martincova, scor 6-2, 7-5.

Cîrstea a reușit câte două break-uri în fiecare set și a servit solid, cu o singură sincopă, în startul setului al doilea, când Misaki Doi a semnat unicul break în meci.



Elina Svitolina o conduce pe Sorana Cîrstea cu 2-0 la meciurile directe, dar ambele confruntări au avut loc pe zgură, iar cea mai recentă, în 2017.

2021 este cel mai bun sezon din cariera Soranei Cîrstea. Jucătoarea din România a câștigat titlul la Istanbul, calibru WTA 500 și a jucat finală la Strasbourg (WTA 250).

Nice win today for Sori as she went back and forth with the tricky Doi. Sorana Cirstea defeated Misaki Doi 6-2, 6-3. pic.twitter.com/afnf4poOFX