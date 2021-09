LIVE 22:00 | Sorana Cîrstea luptă pentru calificarea în turul 3 la US Open: potențial duel cu Ashleigh Barty în turul următor

În cazul în care o va învinge pe Rogers, Sorana Cîrstea se va fi calificat cel puțin până în turul 3 la fiecare Grand Slam din 2021.

Sorana Cîrstea - Shelby Rogers, nu înainte de ora 22:00, terenul 11

Sorana Cîrstea a făcut un meci mare în primul tur la US Open 2021 pentru a o elimina pe Veronika Kudermetova (31 WTA), iar calculele hârtiei indică un meci puțin mai facil în a doua rundă competițională. Jucătoarea născută la Târgoviște se va duela cu americanca Shelby Rogers (43 WTA), care o conduce însă cu 1-0 la meciurile directe.

Cîrstea și Rogers s-au mai întâlnit la Rio de Janeiro, într-un turneu jucat pe zgură în 2016, când Rogers se impunea cu un dublu 6-4. La 28 de ani, Rogers este în continuare în căutarea primului titlu WTA, dar a ajuns la apogeu în ierarhia mondială. Rogers a urcat până pe locul 40 în luna iulie a acestui an.

Sorana Cîrstea, la o victorie distanță de un duel cu liderul WTA, Ashleigh Barty



La fel ca Sorana Cîrstea, Shelby Rogers are sfertul de finală drept cel mai bun rezultat obținut într-un turneu de mare șlem, doar că sportiva din SUA a bifat această performanță de două ori, la Roland Garros 2016 și US Open 2020, spre deosebire de Sorana Cîrstea, care a ajuns în faza ultimelor opt la un Grand Slam numai la Paris, în ediția 2009.

Meciul Soranei Cîrstea cu Shelby Rogers este programat al treilea pe terenul 11, imediat după încheierea partidei Aslan Karatsev vs. Jordan Thompson. Oficialii US Open au anunțat, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, întârzierea începerii ordinii meciurilor cu o oră, astfel că seria partidelor va începe la 19:00, prin urmare duelul Cîrstea vs. Rogers este așteptat să debuteze după ora 22:30, fus orar românesc.

Programul terenului 11, fixat să înceapă la ora 19:00



Anett Kontaveit - Jil Teichmann

Aslan Karatsev - Jordan Thompson

Sorana Cîrstea - Shelby Rogers