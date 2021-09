Sorana Cîrstea, plătită cu 940 de dolari pe minut la US Open 2021! Cu câți bani va pleca acasă românca după o singură victorie 

În materie de rezultate, US Open 2021 a fost cel mai nereușit turneu de mare șlem pentru Sorana Cîrstea în acest an.

US Open a fost singurul turneu de mare șlem al anului 2021 în care Sorana Cîrstea nu a reușit să adune minim două victorii pe tabloul principal. Calificată în turul 3 la Melbourne și Wimbledon, iar la Roland Garros până în optimile de finală, Cîrstea și-a văzut parcursul oprit la Flushing Meadows în runda a doua, de Shelby Rogers (43 WTA).

Învinsă cu 7-5, 6-2 după 96 de minute de joc, Sorana Cîrstea a rămas numai cu un succes pe tabloul principal, înregistrat în fața Veronikăi Kudermetova (31 WTA), căreia i-a administrat un dureros 6-0 în setul decisiv al meciului de două ore și două minute.

Sorana Cîrstea a condus cu 4-1 și a ratat minge de set împotriva lui Shelby Rogers

Pentru cele 122 de minute în care a avut succes la US Open, Sorana Cîrstea va fi răsplătită cu un cec în valoare de $115,000, care înseamnă un stimul financiar de 942 de dolari americani per fiecare minut al victoriei semnate la US Open 2021.

În partea finală a acestui an, Sorana Cîrstea este așteptată să își continue seria rezultatelor încurajatoare pe hard, atât în stagiunea asiatică, cât și în Transylvania Open, al doilea turneu WTA pe care Cluj-Napoca urmează să îl organizeze în cursul acestui an.