Un antrenor roman anunta deja SFARSITUL lui Budescu la Damac: "Deja are probleme! Nu va reusi acolo!"

Constantin Budescu a semnat cu Al Damac din Arabia Saudita la inceputul lunii februarie.

Desi nu a jucat decat 3 meciuri pentru echipa aflata pe penultimul loc in campionatul Arabiei Saudite, un antrenor roman anunta deja ca mijlocasul de 32 de ani nu va reusi sa se impuna.

Ciprian Panait a antrenat in Arabia Saudita pe echipa U23 al lui Al Hilal, pe Al-Batin si pe Al-Raed. El considera ca Budescu va intampina probleme la Al Damac din cauza faptului ca nu a fost adus la cererea antrenorului, ci la cea a conducerii.

"Cred ca are probleme acolo. Deja are probleme. Am vazut imagini pe Twitter... el nu a fost optiunea antrenorului, ci a celor din conducere. Nu a fost adus la cerinta antrenorului si asta e foarte important. Cei din conducere au fost impresionati de ce a facut Budescu la Al Shabab. Au crezut ca va juca la fel, dar atunci era pregatit de Sumudica, un antrenor care stie foarte bine cum sa lucreze cu el.

Un antrenor care nu il cunoaste pe Budescu il limiteaza mult. Nu stie sa il puna in evidenta. Din pacate, nu cred ca va reusi acolo", a spus Panait la Look Sport.