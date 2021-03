BREAKING NEWS | Gigi Becali s-a razgandit! Renunta doar la doi fotbalisti de la FCSB! Cine va pleca in vara de la echipa

Gigi Becali a vorbit despre jucatorii pe care nu si-i mai doreste la FCSB din aceasta vara.

Desi s-a speculat faptul ca 5 fotbalisti ar fi aproape de despartirea de FCSB, patronul ros-albastrilor a declarat ca doar doi jucatori vor pleca de la echipa la finalul acestui sezon.

Este vorba despre Aristidis Soiledis si Alexandru Stan, ale caror contracte cu FCSB se incheie in luna iunie.

"Soiledis si Stan pleaca. Atat. In rest, nu am nicio treaba. Ce treaba am eu cu Pantiru? Sper sa isi revina. Nu ma gandesc acum la plecarea de jucatori. Singurul lucru important este numai campionatul si atat. Nu se discuta nimic altceva. Nici sosiri, nici veniri", a declarat Gigi Becali, potrivit AS.ro.

Soiledis stie deja si unde o sa mearga dupa despartirea de FCSB. Grecul si-a gasit echipa in Emiratele Arabe Unite, de unde ar urma sa incaseze 350.000 de euro pe sezon.