"Avem doua brigazi care pot conduce meciuri cu Video-Arbitraj!" Ce spune Marius Avram despre introducerea VAR in Romania

Scandalul dintre FRF si LPF pe seama sistemului VAR continua.

In urma Adunarii Generale de astazi, presedintele LPF a anuntat ca va incerca sa rezolve situatia cu FRF, care este obligata sa plateasca toate costurile pentru sistemul de video-arbitraj, conform spuselor celor de la Liga.

Marius Avram, proaspat retras din fotbal si nou angajat al LPF, a vorbit si el despre sistemul VAR si ce presupune el.

"In scurtul timp al meu la LPF am incercat sa fac o radiografie a ceea ce s-a petrecut din 2018. Am prezentat acest lucru presedintilor de club si am explicat din punct de vedere al costurilor ce ar insemna existenta VAR.

Romania are in acest moment doua stadioane pregatite pentru VAR si doua brigazi de arbitri cu certificare VAR, conduse de Ovidiu Hategan si Istvan Kovacs, astfel ca este permis de catre FIFA sa se desfasoare meciuri cu VAR.



Una dintre echipe se poate afla pe teren, iar cealalta in cabina VAR. Vom vedea cat de repede vom putea avansa, inca nu am primit un raspuns daca se poate acest lucru", a spus Marius Avram, dupa Adunarea Generala de la LPF.