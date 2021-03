Introducerea VAR s-a amanat cel putin pana la finalul anului! Primele declaratii dupa Adunarea Generala de la LPF

Astazi a avut loc Adunarea Generala a cluburilor din Liga 1, iar ca punct de discutie principal a fost introducerea VAR.

Dupa ce mai multi oameni de fotbal si-au exprimat in spatiul public sustinerea pentru introducerea sistemului de video-arbitraj, LPF incearca sa faca pasi concreti spre implementarea lui. Presedintele LPF a vorbit despre situatia si a anuntat ca se va adresa FRF-ului pentru a gasi o intelegere cat mai rapid.

"A fost o intrunire a LPF, in care am vrut sa informam ce se intampla cu sistemul VAR, sunt foarte multe speculatii si am vrut sa lamurim cu cluburile in ce situatie suntem. Am tras concluzia sa mai facem un drum la FRF, pentru o intalnire cu reprezentantul drepturilor TV si cu domnul Burleanu, pentru a debloca aceasta situatie. Daca FRF nu va plati, ar insemna sa amanam implementarea VAR. Eu sper sa gaseasca bani, au luat de la UEFA si FIFA pentru anumite proiecte, poate au ramas niste bani pe care sa ii foloseasca.

S-a discutat varianta ca FRF sa nu plateasca, sa vedem daca se poate sa mergem la TAS intr-un fel sau altul. Noi nu putem face aceasta cheltuiala legal, atunci vedem ce se intampla, nu vom sta asa. Scolarizarea arbitrilor dureaza cel putin 6 luni. Daca deblocam situatia, peste 6 luni, poate 8, abia atunci vom putea avea VAR", a spus Gino Iorgulescu in conferinta de presa de dupa Adunarea Generala.

Secretarul general al Ligii a vorbit si el despre aceasta problema banilor pentru sistemul VAR.

"Au fost voci in spatiul public care au spus ca trebuie sa platim noi aceste cheltuieli. Legea este foarte clara, aceste cheltuieli trebuie suportate de FRF. Nu este vorba despre o negociere, le suporta cel care trebuie potrivit legii. Delegarea arbitrilor VAR se va face de catre CCA, nu exista interes din partea LPF sa aiba vreo ingerinta in aceasta activitate.

Ne-am adresat FIFA pentru o mediere la nivel institutional, iar in masura in care nu vor reusi sa ajungem la un numitor comun, vom ajunge la o situatie ingrata, de a cere ajutorul TAS pentru a ne ajuta sa ne facem treaba. Aici nu putem vorbi de orgolii, ci de un refuz de a aplica regulile", a spus Justin Stefan la finalul Adunarii Generale.