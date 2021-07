"Serie A este cel mai greu campionat din lume. Ii era mai usor sa joace in Spania sau Anglia!" Ce spune MM Stoica despre interesul lui Milan pentru Dennis Man

Mihai Stoica a analizat prestatiile lui Man in campionatul italian.

Dennis Man a plecat in iarna aceasta de la FCSB pe 11 milioane de euro plus doua milioane de euro bonusuri si a devenit cel mai scump jucator care s-a transferat din Liga 1. Din pacate, romanul nu a putut sa evite retrogradarea Parmei in Serie B, chiar daca a avut evolutii apreciate.

Din cauza complexitatii pe care o are Serie A, Mihai Stoica crede ca jucatorul ar fi avut o acomodare mai lina in La Liga sau Premier League. Managerul general a vorbit despre interesul lui Milan pentru Man si este de parere ca internationalul roman s-ar impune la echipa antrenata de Stefano Pioli.

"Serie A este cel mai greu campionat din lume. Ii era mai usor sa joace in Spania sau Anglia. Denis Man a avut evolutii foarte bune, nu bune, foarte bune! Cred ca poate juca Man la Milan, pentru ca pe pozitia lui, Samu Castillejo e mult sub Dennis Man. Si Salemakers e sub Man. Milan a luat niste decizii ciudate in ultima vreme. Mi-as dori foarte mult ca Dennis sa joace in Serie A", a declarat Mihai Stoica la conferinta de presa.