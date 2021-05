"Viitorul este de partea lui!" Italienii, optimisti in privinta lui Dennis Man! Ce nota a primit romanul pentru tot sezonul

Dennis Man a ajuns la inceputul acestui an la Parma.

Fostul fotbalist de la FCSB s-a acomodat rapid la fotbalul din Serie A, reusind sa ii impresioneze atat pe suporterii echipei, cat si pe jurnalisti. Cei de la site-ul Parma Live au analizat prestatiile romanului si au scris ca Man are un viitor frumos in fata, in meciurile din acest sezon reusind sa le atraga atentia prin calitatile sale.

Italienii au punctat ca, desi nu a reusit sa aduca o contributie decisiva pentru salvarea echipei de la retrogradare, Dennis Man a avut cateva momente care l-au evidentiat.

"Marele transfer din ianuarie nu a tradat asteptarile, dar nu a reusit sa conduca echipa spre o salvare miraculoasa. Dennis Man a facut aluzii la calitati enorme in cele 14 aparitii din Serie A, dar contributia sa nu a fost decisiva pentru soarta echipei.

Ultima accidentare l-a scos din lot intr-un final de sezon foarte amar pentru Parma. Cea mai buna performanta a sa este, fara indoiala, cea impotriva lui AS Roma, in care a manifestat o viteza infricosatoare care a semanat panica in randul oaspetilor, iar apoi i-a servit lui Mihaila o pasa de gol.

Reusita impotriva lui Benevento a fost, de asemenea, frumoasa, dar din pacate nu a fost deosebit de util pentru rezultat. Oficialii clubului au spus in ultima vreme ca Parma va renaste cu el si cu Mihaila, care vor contribui la construirea un viitor de succes", au scris cei de la Parma Live.

Pentru toata evolutia din acest sezon, in care romanul a adunat 14 meciuri, doua goluri si un assist, jurnalistii din Italia l-au notat pe Man cu 6,5.

