Parma a primit o oferta din Franta pentru Dennis Man! Ce echipa din Ligue 1 il vrea pe roman

Impresarul Ioan Becali a dezvaluit ca Dennis Man, 22 de ani, a fost ofertat recent de o echipa din Ligue 1.

"Pentru Mihaila si Man am primit oferte. Va pot spune. Rennes l-a ofertat pe Man, iar conducatorii de acolo au spus: 'Putem sa oferim si noi 10-12 milioane de euro'. Cei de la Parma au zis: 'Pai daca noi am dat 13?!'", a declarat Ioan Becali, conform Antena Sport.

Impresarul a spus in ce conditii este dispusa Parma sa se desparta de Dennis Man si de Valentin Mihaila: "Presedintele clubului, care e un american foarte bogat, mi-a spus: 'De la 20 de milioane de euro in sus ne anunti si probabil stam de vorba dar, in principiu, nu se misca de aici. Sunt copiii mei'. Presedintele tine foarte mult la ei si le-a dat contracte bune".