Dennis Man ar putea da lovitura! Campioana Frantei a pus ochii pe jucatorul roman dupa primul sezon in Serie A

Parma a retrogradat in Serie B.

Dennis Man a fost cel mai scump transfer al italienilor in perioada de mercato din iarna, dupa ce Gigi Becali a primit 13 milioane in schimbul sau. Desi nu a reusit sa se faca remarcat la primele meciului, spre finalul sezonului, evolutiile lui Man au fost constante, primind cuvinte de lauda din partea presei si a oficialilor clubului.

Cu Parma retrogradata, cluburile din Serie A stau la panda pentru a incerca sa transfere jucatorii valorosi din lot. Desi Man este considerat netransferabil, asemenea lui Mihaila, publicatia ParmaLive anunta interesul campioanei Frantei, Lille, pentru tanarul jucator.

"Romanul, pentru care s-a platit o suma importanta de bani in iarna, este considerat ca fiind unul dintre putinii jucatori netransferabili din casa ducalilor, iar conducerea nu are vreo intentie sa ii vanda nici pe el, nici pe Valentin Mihaila.

Cu toate astea, in cazul lui Man, din sursele echipei editoariale, Lille, noua campioana din Franta, care va juca in Champions League anul viitor, ar fi cerut detalii despre fotbalist. Nu exista o oferta in aceste momente, insa exista interes din partea echipei franceze", anunta sursa citata.

In acest sezon, Man a jucat 14 meciuri in tricoul Parmei, timp in care a inscris doua goluri si a oferit un assist, chiar pentru Mihaila, in meciul cu AS Roma.