"Cine nu are ce face da pe cineva in judecata!" Ironii la adresa Anamariei Prodan dupa ce l-a dat in judecata pe Dennis Man! Ce a spus Victor Becali

Anamaria Prodan l-a dat in judecata pe Dennis Man dupa ce transferul lui Parma a fost intermediat de firma lui Giovanni si Victor Becali.

Agentul l-a reclamat pe fotbalistul roman dupa ce acesta a ales sa fie reprezentat de firma lui Giovanni si Victor Becali in cazul transferului la Parma. Giovanni a fost cel care a intermediat negocierile dintre Gigi Becali si Kyle Krause.

Victor Becali a vorbit despre procesul intentat lui Man, facand remarci ironice la adresa Anamariei.

"Nu ma intereseaza pe mine, de ce sa fiu dezamagit? Fiecare om face ce vrea, spune ce vrea si raspunde pentru faptele lui. E o tara libera, face fiecare ce vrea. Pe mine de ce sa ma actioneze in instanta?

Cum a fost luat Dennis Man? Si eu acum te pot actiona in instanta ca ai venit aici, la birou. Se va dovedi ca am vorbit la telefon si am fost de acord. Nu e niciun fel de problema.

Tocmai de aceea sunt asa aglomerate instantele astea, ca cine n-are ce face da pe cineva in judecata pe cineva si oamenii care au probleme reale trebuie sa astepte pentru ca-s aglomerate instantele. N-am eu de ce sa-mi fac probleme", a spus Victor Becali pentru Digi Sport.