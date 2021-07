Dennis Man este aproape de transferul carierei! AC Milan e gata sa ofere 25 de milioane de euro in schimbul sau

Dennis Man ar putea prinde transefrul carierei, in aceasta vara.

AC Milan este gata sa plateasca 25 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma, echipa ce are ca obiectiv revenirea in Serie A.

Romanul este vazut drept un om de baza la Parma, insa clubul l-ar putea ceda pentru pretul corect. Dupa Lille si Galatasaray, si AC Milan isi doreste sa il adcuca pe fotbalistul ce a plecat, in ianuarie, de la FCSB.

Parma a platit 11 milioane de euro pe Man, insa ar fi dispusa sa il cedeze pe starul roman, dar clubul nu va ceda sub 25 de milioane de euro, informeaza Parma Today. Sursa citata anunta ca Kyle Krause, miliardarul american ce o detine pe Parma, nu va ceda nimic sub suma mentionata.

Cu opt selectii si un gol pentru echipa nationala, Man a aadunat 14 meciuri si doua goluri in Serie A. In total, in toata cariera sa, aripa dreapta a strans 67 de goluri si 34 de pase de gol, in 200 de meciuri.