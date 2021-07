Dennis Man va avea concurenta! Parma i-a adus inlocuitor. Pustiul care va incerca sa-i fure locul romanului in primul "11" al "cruciatilor"

Parma incearca sa-l tina in "priza" pe Man.

Dennis Man a semnat la inceputul acestui an cu Parma, club la care s-a adaptat extrem de repede si in tricoul caruia a avut evolutii extrem de laudate.

Extrema dreapta a retrogradat cu Parma la finele sezonului trecut, insa sunt sanse mici ca acesta sa plece de la echipa in aceasta vara. Patronul american al clubului italian sustinand in mai multe randuri ca romanii Man si Mihaila vor ramane la echipa, pentru a ataca promovarea sezonul viitor.

Cu toate acestea, Tanner Krause nu vrea sa fie prins pe picior gresit in cazul unei oferte de nerefuzat venite pe numele lui Man, asa ca a decis sa-l cumpere pe tanarul Daniele Iacoponi, care a impresionat sezonul trecut in Serie C.

Extrema de 19 ani a semnat un contract valabil pentru patru ani de zile.