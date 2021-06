Dennis Man, vacanta in Mallorca cu doi internationali romani! Jucatorul Parmei, fashion icon si la plaja: outfitul cu care a intors privirile

Fotbalistul Parmei se afla in vacanta in Spania.

Dupa un sezon dificil, in care a retrogradat in Serie B cu Parma, Dennis Man a plecat in vacanta in Mallorca. Acesta isi petrece zilele libere cu bunul sau prieten, Olimpiu Morutan, si fostul coleg de la U21, Marius Marin. Mijlocasul care a fost transferat de italieni de la FCSB a fost surprins intr-o fotografie postata de Marin pe Instagram, cu o tinuta extravaganta.

Cu toate ca a retrogradat, Dennis Man nu duce lipsa de oferte. Potrivit presei din Italia, Lille si-a manifestat intentia de a-l cumpara pe fotbalistul roman si i-a oferit Parmei 12 milioane de euro in schimbul sau. Kyle Krause a refuzat oferta francezilor si a precizat ca Mihaila si Man fac parte din planul de viitor al Parmei.