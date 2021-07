Dennis Man, laudat de presa din Italia: "Este exact profilul de jucator pe care il cauta AC Milan in acest moment"

Man este in vizorul lui AC Milan.

Finantatorul Parmei a declarat in repetate randuri ca Dennis Man si Valentin Mihaila nu sunt de vanzare. Kyle Krause ii considera doi jucatori esentiali pentru revenirea clubului italian in Serie A. Cu toate acestea, fostul fotbalist al lui FCSB este pe lista scurta a lui AC Milan.

Potrivit Milanlive.it, in cazul in care Jens Petter Hauge va pleca de pe San Siro, norvegianul avand oferte de la Eintracht Frankfurt si Wolfsburg, Dennis Man se afla pe lista scurta a clubului italian. Pe langa internationalul roman, 'rosoneri' ii mai au in vizor pe Mihamed Daramy de la Copenhaga, danezii cerand 10 milioane de euro, si Charles de Ketelaere de la Brugge, pretul acestuia fiind similar.

AC Milan este hotarata sa aduca tot un jucator tanar pe care sa il formeze, iar Man ar fi in avantaj fata de celelalte doua nume datorita faptului ca are 6 luni in Serie A si este relativ acomodat cu rigorile pe care campionatul italian le are. Aceeasi publicatie a titrat laudativ despre jucatorul Parmei, argumentand ca este potrivit pentru stilul lui AC Milan.

"'Rossoneri' ar fi efectuat un sondaj pentru un jucator de la Parma. Este vorba despre bijuteria romaneasca, Dennis Man. Nascut in 1998, este deja pe lista mai multor cluburi importante, dar Parma ar dori sa-l pastreze.

In Serie A i-a convins imediat pe toti, jucand un retur excelent. Este rapid, tehnic si inzestrat cu un stang grozav. Exact profilul de jucator pe care il cauta AC Milan in acest moment", au scris italienii.

Conform aceleiasi surse, Kyle Krause ar fi dispus sa il lase pe fostul jucator de la FCSB sa plece la AC Milan contra sumei de 25 de milioane de euro. In acest moment, cota lui Man este de 10 milioane de euro, potrivit transfermarkt.