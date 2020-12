"Se subtiaza contul, dar nu se compara cu nimic cand bati campioana!" Reactia lui Sumudica dupa victoria URIASA cu Basaksehir! Cum explica gestul sau de la final

Gaziantep s-a impus in deplasarea cu Istanbul BB, 2-1.

Echipa lui Marius Sumudica este pe val in Turcia. Neinvinsa de 11 etape, Gaziantep a castigat pe terenul campioanei Basaksehir, la o luna dupa ce s-a impus fara probleme si cu Besiktas.

Antrenorul roman a explicat intr-o interventie in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" gestul facut la finalul meciului, cand bucuros de rezultat a inceput sa danseze in loja si sa le faca semn jucatorilor sai ca ii asteapta prime de joc.

"O mare prostie sa ne gandim la cupele europene, asa suntem noi. Cand ai o serie buna, imediat crezi ca l-ai prins pe Dumnezeu de picioare si poti realiza orice. Cand ai 2-3 esecuri deja se gandesc la inlocuitori.

Obiectivul echipei este sa terminam in primele 10, sa formam un grup puternic. Sa nu ne hazardam in cuvinte marete.

Exista si sansa parcursului in Cupa, acum sunt in aeroport, plecam in Gaziantep, miercuri jucam Cupa. Anul acesta se joaca o singura mansa, atat in turul acesta, cat si in turul urmator suntem capi de serie, avem posibilitatea sa jucam pe teren propriu. Suntem departe.

Am batut Besiktas, Basaksehir, e un rezultat mare.

Referitor la gestul facut ieri, ca imi faceam semn ca la lautari. L-am repetat pentru ca jucatorii au venit jos in fata lojei, imi faceau semnul pentru ca inainte de meci le-am promis un bonus din partea mea daca vor castiga meciul. Se subtiaza contul, din punct de vedere material, insa profesional, nu se compara cu nimic cand bati campioana la ea acasa.

Suntem singura echipa din Turcia care nu pierde de 10 etape, singura care inscrie gol meci de meci in ultimele 11 etape. Pe teren propriu, nu am pierdut de 340 de zile. E normal sa ai satisfactii si sa traiesti clipa", a spus Marius Sumudica la PRO X.