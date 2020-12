Panica la Gazientep! Marius Sumudica este dorit in Arabia Saudita

Marius Sumudica a avut rezultate pozitive in campionatul din Turcia, iar acum este cautat de mai multe echipe.

Antrenorul roman va intra in ianuarie in ultimele 6 luni de contract, iar echipe din Arabia Saudita sunt interesate de el. Una dintre echipe este Al Shabab, club pe care antrenorul roman l-a mai pregatit in sezonul 2018 - 2019, chiar inainte sa semneze cu Gazientep, potrivit Aksam. Pedro Caixinha este antrenorul portughez care o pregateste pe Al Shabab si mai are contract pana in 2022.

Sumudica a declarat de mai multe ori ca nu are o relatie destul de buna cu actuala conducere a lui Gaziantep. In acest moment, Sumi se afla la al doilea sezon la echipa din Turcia si este pe locul 8, cu 15 puncte, dupa zece etape jucate.

Gazientep a pierdut in acest sezon un singur meci, cel cu Galatasary, scor 1-3. De atunci, in ultimele 3 luni a inregistrat 3 victorii si 6 remize.