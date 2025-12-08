Sorana Cîrstea (35 de ani) nu a obișnuit să joace prea multe meciuri în proba de dublu, pe durata carierei sale de jucătoare profesionistă, întinse pe două decenii.

Sorana Cîrstea, pregătită să facă echipă cu Anna Kalinskaya și în 2026

Dar perspectiva româncei s-a schimbat, începând cu anul 2025, când a reușit, alături de Anna Kalinskaya, două rezultate extraordinare.

Fără încălzire și relații de joc închegate, Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya s-au prezentat în turneul WTA 1000 de la Madrid precum echipa națională de fotbal masculin a Danemarcei, în ediția 1992 a Campionatului European.

La fel ca danezii, Cîrstea și Kalinskaya au încheiat competiția cu trofeul în brațe, surprinzând pe toată lumea. Rezultatul nu a fost o întâmplare, fiind confirmat de sfertul de finală jucat de Cîrstea și Kalinskaya, pe iarbă, în turneul de mare șlem de la Wimbledon, câteva săptămâni mai târziu.

