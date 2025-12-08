GALERIE FOTO Reacția care trădează planul-surpriză al Soranei Cîrstea în tenis, în 2026

Sorana Cîrstea, intenție confirmată pentru 2026.

Sorana Cîrstea (35 de ani) nu a obișnuit să joace prea multe meciuri în proba de dublu, pe durata carierei sale de jucătoare profesionistă, întinse pe două decenii.

Sorana Cîrstea, pregătită să facă echipă cu Anna Kalinskaya și în 2026

Dar perspectiva româncei s-a schimbat, începând cu anul 2025, când a reușit, alături de Anna Kalinskaya, două rezultate extraordinare.

Fără încălzire și relații de joc închegate, Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya s-au prezentat în turneul WTA 1000 de la Madrid precum echipa națională de fotbal masculin a Danemarcei, în ediția 1992 a Campionatului European.

La fel ca danezii, Cîrstea și Kalinskaya au încheiat competiția cu trofeul în brațe, surprinzând pe toată lumea. Rezultatul nu a fost o întâmplare, fiind confirmat de sfertul de finală jucat de Cîrstea și Kalinskaya, pe iarbă, în turneul de mare șlem de la Wimbledon, câteva săptămâni mai târziu.

Când a anunțat, prin intermediul rețelelor sociale, că 2026 va fi ultimul său an în tenisul profesionist, Sorana Cîrstea a primit o reacție călduroasă din partea partenerei de dublu, Anna Kalinskaya.

„Să avem parte de cel mai bun timp posibil împreună,” a scris Kalinskaya, luând act de planurile sportivei din România. Mesajul a fost văzut de Sorana Cîrstea, care a replicat călduros, printr-un emoji în formă de inimă.

Sorana Cîrstea, nouă victorii la dublu, din paisprezece meciuri, în 2025

Mirra Andreeva și Diana Shnaider, ambele clasate în top 25 WTA, în proba individuală, au sfârșit învinse de Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya, în optimile turneului de dublu de la Wimbledon.

În finala întrecerii de la Madrid, Cîrstea și Kalinskaya au rezistat eroic, impunându-se în super tiebreak cu scorul de 12-10, același scor prin care au pierdut tiebreak-ul manșei inaugurale.

Cîrstea și Kalinskaya au revenit de la 0-1 la seturi împotriva experimentatei echipe de dublu, alcătuite din Elise Mertens și Veronika Kudermetova, scor 6-7 (10), 6-2, 12-10.

