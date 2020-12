"S-a sinucis din punct de vedere profesional!" Reactia MOMENTULUI dupa scandalul mondial de la PSG - Basaksehir! Ce spune Sumudica

Marius Sumudica (49 ani) a comentat scandalul care a facut inconjurul lumii.

Antrenorul lui Gaziantep o va intalni pe Basaksehir in urmatoarea etapa din prima liga a Turciei si a vorbit despre scandalul monstru din meciul cu PSG, acolo unde Coltescu este acuzat de rasism, iar UEFA a inceput o investigatie.

Sumudica il vede vinovat pe arbitrul roman si a explicat situatia. De asemenea, antrenorul roman a dezvaluit un episod in care a fost arbitrat de brigada lui Hategan, iar atitudinea lui Octavian Sovre l-a indignat.

"Crede-ma ca e una dintre cele mai grele zile pe care am trait-o de cand sunt antrenor in Turcia. E clar ca s-a gresit, este parerea mea. Nu neaparat ca eu sunt in Turcia acum. E o misiune care devine mult mai grea pentru mine, avand in vedere ca eu joc cu aceasta echipa duminica.

Cea mai simpla explicatie a fost data de Demba Ba, care a spus ca de ce nu ii spune unui alb 'acest tip alb', iar unui negru ii spune 'acest tip negru'. E clar ca e gresit ce s-a intamplat.

A gresit fiindca nu poti oferi unui om ceea ce tie nu-ti convine. Si eu am patit si nu mi-a cazut bine. Unii oameni nu se simt bine cand sunt facuti tigani, bozgori. Nu e in regula, e de bun simt, de respect. Cred ca a gresit, e opinia mea, dar cred ca a gresit.

Acum doi ani am antrenat in Arabia Saudita. Acolo veneau numai brigazi din Champions League. Veneau si discutau cu mine si in 30 de jocuri nu am fost niciun meci eliminat. La doua meciuri, am avut brigada condusa de Hategan. La un meci m-am abtinut rau de tot. Atata aroganta din partea unui tusier, si ii dau numele acum, domnul Sovre, nu am intalnit in toata cariera mea de antrenor.

Ma trata de parca eram ultimul antrenor, fara licenta pro, care venisem cine stie de pe unde si el arbitrase sase finale de Champions League. Cred ca trebuie sa stim sa facem diferente, sa discutam cu jucatorii, cu antrenorii. Nu este normal! Eu cred ca aseara, Sebastian Coltescu, din punct de vedere profesional s-a sinucis!", a spus Marius Sumudica pentru Digi Sport.