După eșecul cu Metaloglobus, s-a vehiculat că la birourile celor de la Farul Constanța a avut loc o ședință de urgență în care s-a discutat despre înlocuirea lui Ianis Zicu.

Comunicatul emis de Farul Constanța în privința viitorului lui Ianis Zicu

Clubul Farul Constanța a anunțat că Ianis Zicu va rămâne pe banca tehnică și nu a existat nicio ședință de urgență cu privire la căutarea unui nou antrenor.

Constănțenii au anunțat că au încredere deplină în staff-ul tehnic condus de Ianis Zicu.

”Clubul Farul Constanța dezminte informația apărută ieri în mass-media despre o așa-zisă ‘ședință de urgență la Farul’ în care s-ar fi decis să se caute alți antrenori care să-i înlocuiască pe cei din actualul staff tehnic.

Dorim să aducem la cunoștința suporterilor fariști și tuturor celor interesați că informațiile vehiculate ieri în presă sunt complet nefondate. În cadrul clubului nu a avut loc nicio ședință în care să se discute un asemenea subiect.

Conducerea clubului Farul își exprimă încrederea deplină în actualul staff tehnic și jucători, având convingerea că împreună putem realiza obiectivul stabilit la începutul sezonului”, se arată în comunicatul Farului.

