Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu la CSM Reșița, s-a prăpădit, astăzi, la 79 de ani.

La foarte scurt timp după ce această știre a apărut pe site-urile de sport, s-a declanșat un val de reacții, în fotbalul nostru, după cum Sport.ro a arătat aici. Ceea ce demonstrează că cel supranumit „Părintele“ a fost un personaj în fotbalul românesc și și-a câștigat locul în istoria primei ligi. Microbiștii îl vor ține minte pe regretatul Ioan Sdrobiș pentru frumoasa echipă pe care a creat-o, în perioada 1997-1998, la CSM Reșița.

Vali Badea: „Nici nu putea să mai vorbească…“

Acum, cei mai mulți oameni îl asociază pe Ioan Sdrobiș cu Cristi Chivu. Explicația ține de nivelul fantastic pe care fostul căpitan al României l-a atins, după ce a fost lansat de CSM Reșița. De-a lungul anilor însă, „Părintele“ a mai contribuit la ascensiunea unor jucători de top, în campionatul nostru. Printre ei s-a aflat și Vali Badea, fost atacant al Stelei (n.r. – FCSB-ul de acum se numea Steaua, când Badea a jucat acolo).

Contactat de GSP Live, fostul vârf, ajuns acum la 43 de ani, a povestit că a ținut legătura cu Ioan Sdrobiș, însă starea în care s-a aflat acesta, în ultimele luni ale vieții, l-a întristat profund.

„De vreo două-trei luni era într-o stare foarte, foarte rea. Slăbise foarte mult, nu mai mânca, nu mai putea să vorbească. Îmi pare nespus de rău. Nu mai putea să vorbească, țineam legătura cu familia lui. Am fost acum o lună să-l văd, dar nu mai putea să vorbească. Datorită lui am ajuns un fotbalist care a jucat în Liga 1, la cel mai important club din țară. Lui îi datorez toată cariera mea. Sfaturile lui întotdeauna au fost literă de lege pentru mine. Pentru mine a fost ca un tată. Aceleași sentimente pe care le aveam pentru tatăl meu le simțeam și pentru el. Era un om care vorbea mult, dar n-avea răutate niciodată. De câte ori am avut și discuții cu el... Când eram eu la Steaua îl critica pe Lăcătuș sau cine era antrenor. El nu era un om cu suflet rău. Vorbea mult, dar n-avea răutate. El vorbea extraordinar de bine despre domnul Lucescu. Doar la televizor vorbea de rău, dar, în spate, niciodată nu l-am auzit să vorbească rău de cineva“, a povestit Vali Badea.

