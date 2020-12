"Ori de cate ori deschide gura, arbitrii incep sa alerge cu cartonasele in mana!" Oficialii de la Gaziantep sar in apararea lui Sumudica

Marius Sumudica are parte de sprijinul sefilor de la Gaziantep.

Presedintele clubului i-a luat apararea romanului care a devenit una dintre tintele principale ale arbitrilor turci. Centralii l-au sanctionat des pe Sumudica pentru iesirile nervoase de pe banca.

"Echipa noastra va continua sa faca tot posibilul pe teren, pana la ultimul fluier al sezonului. Nu va renunta niciodata, in niciun meci. Vor fi greseli mereu in fotbal. Scopul nostru este de a atrage atentia asupra acestor greseli in timp util si de a face fiecare parte implicata mai atenta. Suntem din Gaziantep si Gaziantep nu renunta niciodata.

Cand arbitrii vin la Gaziantep, actioneaza conform unor povesti spuse lor. Desi pe antrenorii adversarilor nostri nu ii sanctioneaza, tehnicianul nostru este pedepsit dupa fiecare reactie, chiar daca isi apara drepturile. Ori de cate ori antrenorul nostru Sumudica deschide gura, arbitrii incep sa alerge cu cartonasul in mana.

Aceste comportamente sunt impotriva naturii fotbalului. Aceste cartonase si sanctiuni sunt acordate nu numai echipei noastre sau antrenorului nostru, ci si orasului Gaziantep. Vrem ca nimeni sa nu uite asta", a declarat oficialul turc, potrivit megahaber27.com.

Gaziantep este pe locul 7 in clasamentul campionatului Turciei, avand 15 puncte dupa primele 10 etape ale sezonului, fiind singura neinvinsa in ultimele 9 meciuri.

In urmatoarea etapa, Gaziantep joaca in deplasare, la Basaksehir, duminica, 13 decembrie, de la ora 15:00.