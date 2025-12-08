Oltenii au deschis scorul în prima repriză, prin Tudor Băluță, care l-a învins pe Otto Hindrich cu un șut pe jos expediat de la marginea careului.

Mihai Stoica l-a remarcat pe Otto Hindrich

Ardelenii au restabilit egalitatea după pauză, în minutul 51, prin Louis Munteanu, care a șutat la colțul lung și l-a învins pe Isenko.

Oltenii au dominat clar meciul și au avut mult mai multe ocazii de a marca decât ardelenii, însă intervențiile lui Otto Hindrich au fost salvatoare.

Portarul celor de la CFR Cluj a fost remarcat și de președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica. În stilul său caracteristic, oficialul campioanei României a scris despre portarul ardelenilor într-o postare pe rețelele sociale.

“A ajuns şi la Craiova A Man Called Otto”, a scris Mihai Stoica pe Facebook, o aluzie la filmul ”A Man Called Otto”, cu Tom Hanks în rolul principal, regizat de Marc Forster.

