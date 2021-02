VIDEO | Dennis Man putea sa fie eroul Parmei! Faza superba creata de roman in prelungirile meciului

Parma a inregistrat o nou infrangere in Serie A, 1-2 cu Verona.

Chiar daca presa l-a anuntat titular inainte de meci pe Mihaila, fostul jucator de la Craiova a fost introdus pe teren in minutul 69. Man a intrat pe finalul meciului si ar fi putut sa fie eroul Parmei.

Echipa unde sunt legitimati cei doi romani a inceput bine meciul, iar in minutul 8, Kucka a inscris din lovitura de la 11 metri. Bucuria Parmei nu a durat mult pentru ca 5 minute mai tarziu Grassi a marcat in propria poarta, iar scorul primei reprize a fost 1-1. In minutul 61, Verona a dat lovitura si a inscris prin Barak.

Dennis Man a intrat pe teren in locul lui Conti in minutul 88. Fostul jucator de la FCSB putea sa dea lovitura in finalul partidei. Man centrat perfect in fata portii, Zirkzee aa reluat, dar din pacate fostul jucator de la Bayern Munchen nu a prins cadrul portii.

Pentru Parma a fost a patra infrangere consecutiva in campionat si a noua in ultimele 10 meciuri. Echi palui Man si Mihaila are doar 13 puncte dupa 22 de etape jucate si se afla pe penultimul loc in Serie A, fiind la 4 puncte de primul loc care o poate salva de la retrogradare.