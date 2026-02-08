Partida Oțelul Galați - FCSB 1-4, transmisă LIVE TEXT de Sport.ro, va rămâne un punct de referință în cariera lui Florin Tănase (31 de ani).

Florin Tănase, bornă unică pentru FCSB

Tănase și-a trecut în cont trei pase decisive și un gol, însă are un motiv mult mai bun pentru a se mândri. Decarul campioanei en-titre a marcat reușita cu numărul 100 în tricoul celor de la FCSB.

Raportându-ne la hotărârile judecătorești care separă palmaresul Stelei București de cel al echipei lui Gigi Becali, Florin Tănase este primul fotbalist din istoria celor de la FCSB care atinge borna de 100 de goluri marcate!

Tănase este urmat în ierarhia golgheterilor all-time de la FCSB de către Nicolae Dică (75 de goluri), Florinel Coman (63), Raul Rusescu (59) și Darius Olaru (59).

306 meciuri, 100 de goluri și 53 de pase decisive reprezintă statistica lui Florin Tănase la FCSB.

Echipele de start în Oțelul - FCSB