Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică pe ”Mapei Stadium – Citta del Tricolore”, din Reggio Emilia. La capătul celor 90 de minute, ”nerazzurrii” au obținut toate cele trei puncte după ce s-au impus cu 5-0.

”Șanse la Scudetto?” Cristi Chivu, întrebat frontal după 5-0 cu Sassuolo

Yann Bisseck a deschis scorul în minutul 11, Marcus Thuram a majorat diferența în minutul 28, iar Lautaro Martinez a dus scorul la 3-0 în minutul 50. Manuel Akanji și-a trecut numele pe tabela de marcaj în minutul 54, în timp ce Luis Henrique a stabilit scorul final în minutul 89

După meci, Cristi Chivu a fost întrebat despre șansele la câștigarea campionatului, în contextul în care, după victoria cu Sassuolo, Inter a ajuns la opt puncte în fața rivalei AC Milan (locul 2), care nu și-a disputat însă încă meciul din runda 24.

Antrenorul român a explicat că nu se gândește la Scudetto și că pentru el șansele se reduc la zero, ca să-și țină jucătorii pe linia de plutire.

”Șanse la Scudetto?”, l-a întrebat jurnalistul DAZN pe Chivu, citat de TuttoMercatoWeb. ”Pentru mine, zero! Cu 14 meciuri rămase. Mai avem de lucru și de dovedit ce putem”, a explicat Chivu.